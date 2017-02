CARTE. Quels pays sont à portée des missiles nord-coréens ?

C'est une nouvelle provocation inquiétante. La Corée du Nord a procédé à un test de lancement de missile dimanche 12 février, un mois après avoir annoncé qu'elle était prête à réaliser ce genre d'essai "à tout moment". Selon le ministère sud-coréen de la Défense, l'engin a parcouru environ 500 kilomètres vers l'Est avant de tomber en mer du Japon. Cette courte distance ne correspond néanmoins pas à la capacité réelle de la portée de ce type de missile, dit "ICBM", pour "intercontinental ballistic missile" (missile balistique intercontinental).

Nous avons représenté sur une carte les capacités estimées des principaux missiles testés par le régime depuis la fin des années 80. La portée maximum de ces engins correspond à une estimation réalisée par des experts, qui peut varier selon les analyses. Pour notre carte, nous avons utilisé les données publiées par le site globalsecurity.org, ainsi que par la division dédiée du Centre d'études statégiques et internationales (CSIS), un think tank fondé par d'anciens militaires américains.

Sur notre carte, nous avons d'une part représenté les 500 km de portée du missile Scud-C (ou Hwasong-6) et les 1 500 km du No-Dong (ou Hwasong-7). Ces missiles, développés entre 1987 et 1992, sont d'ores et déjà opérationnels. Ce n'est pas le cas du missile Musudan (ou Hwasong-10), dont la portée maximum est estimée entre 3 200 et 3 900 km. Pour l'heure, les tests de cet engin auraient tous échoués. Quant à la portée maximum que pourrait atteindre le missile testé dimanche, elle pourrait approcher les 10 000 km et représenter pour la première fois une menace réelle pour le continent américain, ainsi que pour l'Europe.