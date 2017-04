Asie : l'escalade entre la Corée du Nord et les Etats-Unis en quatre actes

Jusqu'où ira l'escalade ? Depuis le bombardement américain en Syrie, la tension est montée progressivement entre la Corée du Nord et les Etats-Unis. L'armée de Pyongyang a promis une "réponse sans pitié" à toute provocation américaine, dans une déclaration publiée vendredi 14 avril par KCNA, l'agence de presse officielle du régime soupçonné de vouloir mener, ce week-end, un essai nucléaire.

Franceinfo reprend le fil de ces dernières semaines.

Moins de 48 heures après avoir frappé une base aérienne syrienne, les Etats-Unis ont décidé de montrer les muscles sur le dossier nord-coréen. Dimanche 9 avril, un porte-parole du commandement américain dans le Pacifique a annoncé que l'USS Carl Vinson, un porte-avions, et sa flotte se dirigeaient vers la péninsule coréenne, par "mesure de précaution". "La menace numéro un dans la région reste la Corée du Nord, en raison de son programme de missiles irresponsable, déstabilisateur et imprudent, et de la poursuite [de ses recherches] en vue de disposer d'armes nucléaires", a exposé le commandant Dave Benham.

La Corée du Nord a réalisé cinq tests nucléaires, dont deux en 2016, et les images satellites décortiquées par les experts américains suggèrent que le régime de Pyongyang serait en train de préparer un sixième essai pour l'anniversaire, le 15 avril, du fondateur du régime, Kim Il-sung. La veille de l'annonce du déploiement du Carl Vinson, le secrétaire d'Etat américain, Rex Tillerson, avait déclaré que les Etats-Unis étaient prêts à "agir seuls".

Deux jours plus tard, le régime nord-coréen dénonce le "déploiement insensé américain". "La République populaire démocratique de Corée est prête à réagir, quel que soit le type de guerre voulu par les Etats-Unis, a ajouté le porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères. Nous prendrons les mesures de contre-attaque les plus fermes contre les provocateurs, afin de nous défendre par la voie des armes. Nous tiendrons les Etats-Unis totalement responsables des conséquences catastrophiques provoquées par ses actions scandaleuses."

De son côté, le président américain, Donald Trump, a multiplié cette semaine les déclarations guerrières. "La Corée du Nord cherche les ennuis. Si la Chine décide d'aider, ce serait bien. Sinon, nous réglerons le problème nous-mêmes", tweete-t-il le 11 avril.

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A.