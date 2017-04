VIDEO. En Chine, une mer de nuages fait disparaître une ville entière

Classées au patrimoine mondial de l'Unesco, les montagnes de Lushan recèlent de paysages à couper le souffle. La ville de Lushan, dans la province de Jiangxi, dans l'est de la Chine, attire d'ailleurs de très nombreux touristes. Au printemps, ils peuvent notamment voir la ville disparaître et réapparaître au gré des déplacements des nuages. Vendredi 7 avril, la chaîne chinoise CCTV a publié une vidéo montrant ce splendide phénomène.

A observer à 1 500 mètres d'altitude

Pendant une année, les montagnes de Lushan peuvent connaître 190 jours de brume, ce qui donne ces "mers de nuages". La géographie – aux abords du lac Poyang –, la topographie et le climat assurent la combinaison propice à ce spectacle qui s'observe depuis des points de vue situés à 1 500 m au-dessus du niveau de la mer. Au printemps, l'air humide cause un épais brouillard au pied des montagnes, tandis que l'air demeure sec en altitude. Les écarts importants de températures et l'absence de vent contribuent ensuite à créer cet effet de manteau nuageux.