VIDEO. Chine : une vaste tempête de sable balaye Pékin

Une impressionnante tempête de sable a frappé Pékin et le nord-ouest de la Chine, jeudi 4 mai. Un phénomène saisonnier aggravé par la désertification qui a provoqué l'annulation d'une cinquantaine de vols et une forte détérioration de la qualité de l'air. De telles tempêtes de sable surviennent régulièrement au printemps, quand de violents vents venus du nord et traversant le désert de Gobi soufflent sur Pékin et ses alentours.

La densité de particules nocives avoisinait 900 microgrammes/m3, selon le site de référence de mesure de la qualité de l'air aqicn.org, soit près de vingt fois le niveau maximal recommandé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour une exposition de 24 heures. Les autorités municipales ont appelé la partie de la population la plus sujette aux troubles respiratoires à ne pas sortir.

Échec de la "ceinture verte" autour de la capitale

Au moins 48 vols ont été annulés, dont six sur des routes internationales reliant la Chine à d'autres destinations en Asie ou à la Russie, selon le site internet de l'aéroport de Pékin. La visibilité à Pékin était réduite à 1 kilomètre.

Pékin a tenté de mettre en place une ceinture verte autour de la capitale pour limiter ce phénomène météorologique saisonnier. Mais ces efforts restent insuffisants pour enrayer les effets d'une désertification toujours plus grande des régions du nord de la Chine, fruit d'une déforestation massive menée au cours des dernières décennies.