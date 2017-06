VIDEO. Chine : une explosion devant une école maternelle fait au moins 7 morts et des dizaines de blessés

franceinfo avec AFP et Reuters

franceinfo avec AFP et Reuters France Télévisions

Une déflagration a fait au moins sept morts et 66 blessés, dont neuf graves, près d'une école maternelle de Chine, à Xuzhou, dans l'est du pays, jeudi 15 juin. L'explosion s'est produite peu avant 17 heures.

Dans les premières images publiées par une chaîne locale de la CCTV, on aperçoit des enfants et des adultes assis à même le sol ou allongés, certains inconscients, tandis que les secouristes sont déjà sur les lieux du drame avec des civières.

D'après le gouvernement de la province du Jiangsu, deux victimes sont décédées sur place, et cinq autres durant les opérations de secours. Selon cette même source, les élèves et les professeurs étaient en classe durant le drame, et aucun n'a été touché.