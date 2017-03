VIDEO. Chine : un escalator devient fou et fait 18 blessés

A Hong Kong (Chine), le centre commercial Langham Place compte deux escalators de 45 mètres de long. Leur nom : "Xpresscalators". Samedi 25 mars, l'un d'eux s'est emballé, comme le rapporte CNN (en anglais). Ce jour-là, alors que le lieu est bondé, l'escalier mécanique qui monte se met subitement à descendre, et à accélérer pendant environ 20 secondes. Bilan : 18 blessés, dont un grave. "On entendait les gens hurler", a raconté Tina au South China Morning Post (en anglais).

