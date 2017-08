VIDEO. Chine : trop occupé par son téléphone, il chute à scooter dans un trou

Une belle frayeur. Un homme est tombé dans un trou alors qu'il conduisait un scooter tout en gardant l'œil rivé sur son téléphone, jeudi 17 août. Les faits se sont déroulés à Beihai, dans la région autonome de Guangxi, dans le sud de la Chine, selon Shanghaiist. Sur une vidéo, enregistrée par une caméra de surveillance, on voit un trou se former à la place de la route, pour une raison inconnue. Quelques minutes plus tard, un scooter tombe dans le cratère, qui coupe en deux toute la partie droite de la double voie.

Selon Shanghaiist (article en anglais), le jeune homme était en train de conduire sa moto d'une main et de tenir son téléphone dans l'autre. Il ne se serait alors pas rendu compte de ce qui se trouvait juste devant lui. Il a freiné, mais trop tard. Toujours selon le site, le conducteur s'en serait sorti sans blessure, ce qui laisse songeur lorsque l'on voit la profondeur potentielle du cratère. Ce n'est cependant pas la première fois que quelqu'un tombe en utilisant son téléphone, comme on peut le voir sur ces images.