VIDEO. Chine : les manchots empereurs et les gorfous dorés sont de sortie dans un parc polaire

Pour leur première sortie hivernale, les manchots empereurs et les gorfous dorés (une sous-espèce de manchots) ont fait sensation. Ils ont été présentés dans l'enceinte du Musée polaire de la ville de Dalian, province du Liaoning, mardi 24 janvier. Leur présence a attiré de nombreux visiteurs, dont une majorité d'enfants. Le musée profite des festivités du Nouvel an chinois (le vendredi 28 janvier) et d'un temps hivernal parfaitement adapté à ces oiseaux.

Le manchot empereur symbolise le dragon

Selon la chaîne chinoise de télévision CCTV (article en anglais), le manchot empereur et le gorfou doré symboliseraient le dragon et le phénix, et leur combinaison serait un signe de bonne fortune pour l'année à venir.

Les adultes et les enfants son ravis de pouvoir nourrir les manchots et les voir de près. A l'état naturel, ces oiseaux qui ne volent pas vivent en Antarctique ou dans les îles bordant le continent blanc. A Dalian, leurs balades dans la neige, sous les yeux du public, se renouvelleront durant toutes les fêtes du Nouvel an chinois.