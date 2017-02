VIDEO. Chine : le dégel du Fleuve Jaune en timelapse

Envie de vous évader ? L'agence APTN propose ces superbes images de la télévision chinoise CCTV. Celle-ci a filmé par drone, du 13 au 25 février, le Fleuve Jaune dans la région de Mongolie Intérieure, au moment du dégel. Cette "timelapse" rassemble en une animation vidéo les images les plus spectaculaires de cette fonte des glaces.

Le Fleuve jaune irrigue un bassin de 100 millions de personnes

Le Fleuve Jaune (5464 km selon Wikipedia) est le second fleuve le plus long de Chine après le Fleuve Bleu (6300 km). Il alimente en eau le Nord de la Chine, soit un bassin de 100 millions. "Le long de son cours, explique ce blog de Libération, on trouve quelque 50 villes d’importance (dont Pékin, 18 millions d’habitants et Tianjin 10 millions), des industries et des champs pétroliers, quelque 15 barrages hydroélectriques, et enfin, 7,5 millions d’hectares de terres cultivées (plus de 10 fois la Beauce)".

Entre inondations dramatiques ou, à l'inverse, sécheresses catastrophiques, les caprices du fleuve sont suivies de près par les autorités chinoises. Quelque 40 000 personnes, toujours selon Libération, travaillerait à la Commission de Protection du fleuve Jaune, chargée des infrastructures, mais aussi du contrôle des eaux du fleuve, avec des prérogatives limitées pour le contrôle de la pollution.