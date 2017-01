VIDEO. Chine : la ville d'Harbin se transforme en royaume de glace

Des châteaux enneigés, des monuments et rois tout en glace... La ville d'Harbin dans la province du Heilongjiang (Chine) s'apprête à accueillir la 33e édition de son festival international de sculptures de glace et de neige. A partir du jeudi 5 janvier, et jusqu'à la fin février, plus de 100 activités sont proposées aux visiteurs : patin à glace, natation et même la possibilité de célébrer son mariage au milieu de la neige.

Chaque année, le festival attire des milliers de visiteurs, malgré le climat glacial de la région. En janvier, les températures y avoisinent généralement les - 35°C. Les artistes entament leurs sculptures près d'un mois à l'avance.

Des visiteurs venus de toute la Chine

"J'étais à l'école primaire lorsque j'ai découvert dans un manuel cette neige qui tombe dans le nord de notre pays, cela m'a donné envie de venir ici depuis près de dix ans", confie Qinq Wenyu, un touriste venu de la région de Guangxi, dans le sud de la Chine. "Je les (les sculptures) trouve vraiment très belles. C'est vraiment ce que j'aime ici", rajoute Zhang Yanyan, 31 ans, venu de la province du Fujian.