Policier violent : une vidéo fait scandale en Chine

C'est une vidéo filmée à Shanghaï qui scandalise beaucoup de Chinois. On y voit une femme se disputer avec un policier à cause d'une amende, quand soudain le policier la fait tomber au sol avec son bébé. Alors que l'enfant, qui tombe des bras de sa mère et percute très violemment le bitume, est secouru par un témoin de la scène, la femme est maintenue au sol par deux policiers.

Le policier suspendu

La vidéo a tout de suite enflammé les réseaux sociaux chinois. Malgré la censure, beaucoup ont osé critiquer les policiers. En Chine, la police est régulièrement accusée de violence. Par exemple, dans une vidéo datant de 2016, des policiers municipaux du sud du pays frappent avec leurs bâtons des femmes et des enfants lors d'une opération de destruction de bâtiments illégaux. La vidéo de Shanghaï a ravivé le débat en Chine sur les violences policières. Les autorités chinoises ont été forcées de réagir. Le policier a été suspendu.