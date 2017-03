"Nous les ouvriers" : le cinéaste Wen Hai filme le quotidien des ouvriers chinois

Entre 2009 et 2015, le cinéaste chinois Wen Hai a filmé la soif de justice et la souffrance des ouvriers chinois dans l’atelier du monde, dans le sud du pays. 50% des biens manufacturés de la planète sont fabriqués en Chine.

2 775 manifestations recensées en 2015

Pourtant, le ralentissement de la croissance a provoqué des fermetures d’usines en série. Résultat : grèves et manifestations ont explosé, 2 775 ont été recensées en 2015. Depuis dix ans, des centres de travailleurs indépendants ont surgi, beaucoup plus combattifs que les syndicats officiels, contrôlés par l’Etat. Wen Hai a découvert ces ouvriers qui se battent pour leurs salaires, leurs conditions de travail, mais aussi leur dignité. "Je déteste les étrangers qui pensent que les ouvriers chinois sont des mauviettes. Ils savent célébrer la victoire, mais n’abandonnent pas après une défaite" estime Duan Yi, avocat en droit du travail. Passage à tabac, harcèlement, détention, depuis 2015, la répression s’est intensifiée et des dizaines de personnes ont été arrêtées.