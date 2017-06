VIDEO. En "timelapse", des images du typhon Merbok qui a déferlé sur Hong Kong

Aux abris ! Les habitants de Hong Kong (Chine) se sont calfeutrés chez eux, lundi 12 juin, dès que l'alerte au typhon Merbok a été lancée. Mais au bout de quelques heures, le cyclone est reparti, sans avoir fait de dégâts majeurs. Les écoles, les marchés financiers et les centres d'affaires ont rouvert dans la journée de mardi.

Plus de 41 vols annulés

L'agence Reuters publie une "timelapse" (une animation créée à partir de plusieurs photos prises à des moments différents) de cet ouragan avec des vents qui ont parfois atteint 180 km/h sur l'ancienne colonie britannique. Conséquence la plus notable du typhon : plus de 41 vols ont été annulés et 275 reportés. L'ouragan s'est ensuite enfoncé dans l'intérieur des terres, vers la ville chinoise de Shenzen toute proche.