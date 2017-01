Hong Kong : "Je vis dans deux mètres carrés"

En Chine, il y a le Hong Kong moderne, riche et lumineux. Mais pour y habiter, il faut être prêt à payer le prix et vivre à l'étroit. C'est la nouvelle mode : des appartements-capsules. Il y a le WiFi, un lit et l'air conditionné. La superficie ? Entre 2,1 et 2,3 mètres carrés. Le prix ? 350 euros par mois, charges non comprises.

250 000 personnes dans des micro-logements

Les capsules sont superposées, entassées dans ce qui était autrefois un seul appartement. "Ce n'est pas confortable, le lit est trop dur", explique Sam Lam, un ouvrier qui vit là. À ce prix, il y a évidemment des parties communes : douche, toilettes et machines à laver. De l'autre côté de la rue, il y a Madame Lang, elle fait visiter son appartement. Elle n'a pas de fenêtre. Elle paie 240 euros par mois pour 5 mètres carrés. Comme elle, plus de 250 000 personnes vivent dans des micro-logements.

