Chine : le prix Nobel de la paix Liu Xiaobo a été incinéré et ses cendres dispersées

Mort d'un cancer jeudi à l'âge de 61 ans, le prix Nobel de la paix chinois Liu Xiaobo a déjà été incinéré, samedi 15 juillet, ont annoncé les autorités. La cérémonie s'est déroulée à l'écart des médias, mais sa femme Liu Xia, en résidence surveillée depuis 2010, a pu y assister. Ses cendres ont ensuite été dispersées en mer, a déclaré son frère.

Des photos diffusées par les autorités montraient son épouse Liu Xia avec des lunettes noires et en pleurs devant le corps de son mari, ainsi que des proches s'inclinant devant la dépouille entourée de fleurs blanches.

Une incinération voulue par la famille, affirment les autorités

Zhang Qingyang, un responsable du bureau d'information de Shenyang, la ville du nord-est de la Chine où s'est déroulée la cérémonie, a assuré que cette incinération était "conforme la volonté des membres de la famille" de Liu Xiaobo.

Il a rejeté toute précipitation dans l'incinération du corps. Selon lui, elle s'est déroulée "conformément aux traditions du nord de la Chine, qui prévoient une crémation et un service funéraire dans les trois jours suivant le décès".

Le dissident, prix Nobel de la paix 2010, est mort à 61 ans des suites d'un cancer du foie, sans que le régime communiste ne le laisse finir ses jours en liberté à l'étranger. Cela vaut depuis à Pékin une pluie de critiques.

Le sort de son épouse suscite les interrogations

Ecrivain et professeur, Liu Xiaobo avait été arrêté en décembre 2008 puis condamné un an plus tard pour subversion à 11 ans de prison. Il avait bénéficié d'une liberté conditionnelle et été hospitalisé à la suite de la détection de son cancer fin mai.

Les regards se tournent désormais vers sa femme Liu Xia, en résidence surveillée depuis 2010. L'ex-poétesse et photographe a été autorisée à se rendre au chevet de son mari à l'hôpital avant son décès, mais ses contacts avec le monde extérieur restent extrêmement limités.

Les Etats-Unis et l'Union européenne ont appelé Pékin à la libérer et à la laisser quitter la Chine si elle le souhaite. "D'après ce que je sais, Mme Liu Xia est libre", a assuré le responsable de la municipalité de Shenyang, sans confirmer clairement qu'elle était désormais libre de ses mouvements.