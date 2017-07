VIDEO. Chine : des petits prodiges du calcul mental s'affrontent lors d'un tournoi mondial

Bataille de cerveaux entre petits génies de l'arithmétique. Plus de 1 000 enfants, tous âgés de 4 à 12 ans, se sont affrontés lors d'une compétition internationale de calcul mental, samedi 22 et dimanche 23 juillet à Pékin (Chine).

Le concours a réuni des enfants de 18 pays. Si beaucoup venaient de Chine, d'autres étaient originaires des Etats-Unis et du Canada, d'Italie ou des Pays-Bas. Pendant deux jours, ils ont tenté de calculer le plus rapidement possible et uniquement avec leur tête.

Plus vite qu'une calculatrice

Ils avaient quand même droit à une petite aide : un boulier. Une méthode de calcul traditionnelle chinoise, vieille de plus de 1 800 ans. En maîtrisant le boulier, les enfants parviennent ensuite à calculer mentalement beaucoup plus rapidement.

"La méthode de calcul au bouclier a développé ma capacité à penser", explique Yang Yunbo, l'un des enfants participant au tournoi. "Je peux résoudre une équation de plusieurs manières et répondre rapidement", poursuit-il. Avec cette méthode, certains enfants ont même réussi à calculer plus vite... qu'une calculatrice.