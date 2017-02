VIDEO. Une partie de l'est du Canada paralysée par le blizzard

Les régions côtières de l'est du Canada ont été frappées par un important blizzard dimanche 12 et lundi 13 février. Le Nouveau-Brunswick et une grande partie de la Nouvelle-Écosse ont reçu par endroits 50 centimètres de neige et ont été fouettées par des vents violents. Certains secteurs ont vu tomber des quantités historiques

de neige, lundi.

Au Nouveau-Brunswick, des milliers de personnes sont sans électricité, les écoles et les entreprises sont fermées, et des routes sont bloquées. Une vidéo postée mardi 14 février illustre les très mauvaises conditions climatiques et les difficultés rencontrées par les habitants de Saint-Jean, la deuxième plus grande ville du Nouveau-Brunswick.

40 à 70 cm de neige et des rafales de vent de 110 km/h

Dans le comté d'Halifax, en Nouvelle-Ecosse, la population avait été priée de rester calfeutrée à la maison. Les automobilistes qui se sont risqués sur les routes ont dû subir des bourrasques de 110 km/h sous 40 à 70 cm de neige, comme dans cette video filmée à Dartmouth et postée mardi sur Twitter.

Built @Ford Tough? PowerStroke Plow Truck gets stuck after helping out a Brunco having Start up issues #rollingcoal #NSStorm #blizzard pic.twitter.com/bgVx4M9aim — Alex (@Living_Apricot) 13 février 2017

La tempête qui a touché le Québec dimanche soir a entraîné les plus importantes accumulations de neige de l’hiver dans de nombreux secteurs.