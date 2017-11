VIDEO. Une moufette pourchasse un puma dans une réserve canadienne

Elle est petite, mais elle ne manque pas de cran. Une moufette, également appelée sconse, a fait fuir un puma sur le bord d'une route déserte de Calgary, au Canada, en pleine réserve naturelle Ann & Sandy Cross.

Dans une vidéo filmée mardi 31 octobre et postée sur YouTube par le directeur de la réserve, Greg Shyba, on aperçoit depuis la voiture une petite moufette, au milieu de la route. Soudain, un félin sort des arbres et s'approche d'elle. Mais la moufette ne se démonte pas : elle se retourne et pourchasse le puma qui tente de disparaître dans les arbres. L'histoire est racontée par le site de GrindTV (en anglais).

Les moufettes adultes ont la capacité de pulvériser un liquide nauséabond pour se défendre quand elles sont attaquées. La chaîne canadienne CBC Calgary, qui a partagé un extrait de la vidéo sur Facebook, salue le courage du petit animal avec le jeu de mot "A skunk with spunk" ("Une moufette qui a du cran").