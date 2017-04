VIDEO. Un imposant iceberg filmé depuis la côte est de Terre-Neuve

Un iceberg d'une taille imposante a été repéré tout près des côtes est de l'île de Terre-Neuve (Canada), à Ferryland (Forillon en français). L'image a été filmée et postée sur YouTube lundi 10 avril. Des centaines d'icebergs ont été aperçus depuis les côtes de cette partie de Terre-Neuve ces derniers jours. Ce qui est inhabituel pour la saison, même s'il n'est pas rare que les icebergs dérivent plus au large de Terre-Neuve à la mi-avril. Le cas le plus célèbre étant celui de l'iceberg heurté par le Titanic au large de Terre-Neuve le 14 avril 1912.

Un danger pour la navigation commerciale

Au total, 481 icebergs ont été décomptés par les gardes-côtes canadiens dans la région depuis le 6 avril, écrit le Huffington Post (en anglais). Les vents forts du Nord pourraient expliquer ce phénomène. Le réchauffement climatique, qui accélère la fonte des glaciers du Groenland, d'où sont originaires ces gros blocs d'eau douce, y serait aussi pour quelque chose, explique le site de Radio Canada.

Ces multiples icebergs dérivent sur les voies commerciales de l'Atlantique Nord. Les bateaux doivent donc ralentir ou prendre des détours de centaines de milles nautiques pour les éviter.