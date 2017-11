VIDEO. Pour Halloween, Justin Trudeau se prend pour Superman

"C'est un journaliste du "Daily Planet" ? C'est un héros volant en collants ? Non, c'est un Premier ministre." Pour Halloween, Justin Trudeau a laissé la modestie au placard. Mardi 31 octobre, le Premier ministre canadien s'est présenté à la séance de questions au Parlement, à Ottawa, déguisé en Superman.

Lunettes sur le nez et mèche plaquée sur le front, le chef d'état s'est d'abord présenté devant la presse en Clark Kent, avant de déboutonner sa chemise pour dévoiler un t-shirt flanqué du "S" attribué au célèbre super-héros, montrent ces images tournées par la chaîne canadienne CBC News.

Des députés avaient aussi joué le jeu, rapporte la chaîne, publiant des tweets d'élus, l'un déguisé en Ron Burgundy, héros de la comédie Anchorman, d'autres en Muppets ou encore en sorcière. "Au Moyen Age, les femmes qui prônaient la contraception étaient accusé de sorcellerie et étaient brûlées. #MerciAuxSorcières", a tweeté une élue, saississant l'occasion de faire passer un message politique.

Statler and Waldorf are sitting in for myself and @_BryanMay today in the house. Chances are, they’ll have something to say #HappyHalloween pic.twitter.com/Ppdnp1H3ql