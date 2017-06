VIDEO. Canada : une voiture finit sa course dans un restaurant et percute un client

Il ne s'attendait certainement pas à terminer son repas de cette manière. Blair Robertson, un Américain de l'Arizona, dînait tranquillement dans un restaurant, à Virgil (Ontario, Canada), non loin des chutes du Niagara, le 30 mai, lorsqu'il a été percuté par une voiture, rapporte ABC News. Les images de vidéosurveillance le montrent en compagnie d'un ami près de la fenêtre de ce restaurant lorsque la voiture surgit brutalement de nulle part.

L'automobiliste, âgée de 85 ans, n'a pas été blessée

"Je n'arrive pas à croire que nous nous en sommes tirés comme ça", a réagi dans un message Facebook l'Américain. "Pour être clair : non, nous n'allons pas 'bien'... Je suis rouillé et couvert de bleus, j'ai une vilaine migraine et des douleurs. Pas drôle. Ce qui me fait tenir, c'est que je suis vivant", a-t-il raconté.

Selon les autorités locales, c'est une automobiliste âgée de 85 ans qui est à l'origine de l'accident. Elle n'a pas été blessée. Mais, selon Blair Robertson, cette dernière n'a pas été inquiétée par la justice. "La conductrice n'a pas été inculpée (...). Je vais évidemment porter plainte", a-t-il précisé.