VIDEO. Canada : un vendeur piège des braqueurs en les bloquant dans son magasin

La vidéo est devenue virale. On y voit deux personnes cagoulées, un homme et une femme, entrant dans une épicerie et menaçant le vendeur de nuit, peu avant 5 heures du matin, le 17 août, à Calgary, en Alberta (Canada). Le caissier, Nisar Ahmed, surnommé Sonny par ses amis et ses clients réguliers, est alors en train de discuter au téléphone, rapporte le Calgary Herald (en anglais).

"Ils ont crié 'baisse-toi ! Baisse-toi !'", a-t-il raconté au média canadien Postmedia. Les malfaiteurs, dont l'un est armé d'un marteau, passent derrière le comptoir pour remplir leur sac de cigarettes. "J'ai dit à l'un d'eux : 'prenez ce que vous voulez, poursuit le vendeur. Mais il a commencé à me pousser et à vouloir se battre."

Il barricade la porte

Le vendeur finit par sortir et barricade la sortie du magasin avec tout ce qu'il trouve, pour empêcher ses agresseurs de prendre la fuite. Peu après, l'ami avec qui il discutait au téléphone, lui aussi vendeur dans une boutique voisine, arrive pour lui venir en aide.

Les voleurs tentent de sortir en brisant les vitres, mais les deux employés leur résistent. Lorsque la police, alertée par les habitants du quartier, arrive sur les lieux, elle n'a plus qu'à cueillir l'agresseur. Sa complice, qui avait réussi à s'échapper, a été retrouvée quelques heures plus tard.

Depuis cet incident, le magasin a installé un système de sécurité nocturne, et Sonny est retourné à son poste.