VIDEO. Canada : le Premier ministre Justin Trudeau et son homologue irlandais présents à la Gay Pride de Montréal

La ville de Montréal était en fête dimanche 20 août, lorsque des milliers de personnes ont défilé dans les rues de la ville canadienne pour marquer le dernier jour de festivités célébrant la diversité sexuelle. Une Gay Pride a attiré une énorme foule, parmi laquelle se trouvaient le Premier ministre canadien Justin Trudeau, à la tête du défilé, en compagnie de son homologue irlandais, Leo Varadkar, qui était en visite au Canada.

"C'est un événement qui nous rappelle que nous faisons tous partie de la même communauté", a déclaré Trudeau lors d'une conférence de presse, avec à ses côtés Leo Varadkar. D'autres hommes politiques canadiens étaient présents dans le défilé tels le Premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et le maire de Montréal, Denis Coderre.

La ville de Montréal et sa force de police avaient publié auparavant des excuses publiques à la communauté LGBT pour la discrimination institutionnelle dans le passé et les mesures de répression dans les bars et clubs gay, des années 1970 aux années 1990.