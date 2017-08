VIDEO. Canada : elle retrouve sa bague de fiançailles autour d'une carotte, 13 ans après l'avoir perdue dans son jardin

Mary Grams est heureuse. A 84 ans, cette Canadienne qui avait perdu sa bague de fiançailles en diamant dans son jardin en 2004 l'a retrouvée, 13 ans plus tard, enfilée dans une carotte de son jardin. "Je l'ai reconnue tout de suite", dit-elle. Mary Grams avait perdu sa bague alors qu'elle travaillait son jardin, dans la ferme familiale près d'Armena, en Alberta (Canada), en septembre 2004, selon le site CBCNews (en anglais). "Nous avions regardé partout, sur mes mains et mes genoux, nous n'avions rien trouvé", se souvient-elle.

C'est Norman, l'époux de Mary Grams, qui lui avait offert ce bijou en 1951. Celui-ci est mort il y a 5 ans. Et c'est la belle-fille de l'octogénaire qui a retrouvé la bague coincée autour d'une carotte. "Je savais qu'elle devait appartenir à la grand-mère ou à ma belle-mère, a-t-elle déclaré à CBCNews, parce qu'aucune autre femme n'a vécu dans cette ferme". "J'ai demandé à mon mari s'il a reconnu l'anneau. Et il a dit oui. Sa mère avait perdu son anneau de fiançailles il y a quelques années dans le jardin et ne l'a jamais retrouvé."