Ce que l’on sait de la fusillade dans une mosquée de Québec

Une fusillade a fait six morts et huit blessés au Centre culturel islamique de Québec (Canada), dans la nuit du dimanche 29 au lundi 30 janvier. Deux hommes armés ont ouvert le feu sur des fidèles rassemblés pour la prière du soir. Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a condamné un "attentat terroriste dirigé contre des musulmans". Franceinfo vous résume ce que l'on sait.

Où a eu lieu la fusillade ?

Il est environ 19h30 heure locale (1h30 heure française), la prière du soir est sur le point de se terminer à la mosquée de Sainte-Foy, à Québec. Plusieurs dizaines de personnes sont présentes. Des hommes, des femmes, mais aussi "plusieurs enfants", rapporte La Presse. Deux hommes armés entrent alors dans l'établissement, le visage masqué, et ouvrent le feu sur les fidèles.

Un témoin a raconté à Radio Canada que les deux tireurs semblaient "avoir un accent bien québécois". "Un a commencé à tirer. Dès qu’il a ouvert le feu, il a crié : 'Allahou akbar !' ('Dieu est grand !') Les balles ont atteint des personnes qui priaient. Des personnes qui priaient ont perdu leur vie. Moi-même, la balle a passé au-dessus de ma tête. On s’est jetés par terre directement. Plusieurs personnes qui priaient sont sorties de leur prière et se sont jetées par terre", a-t-il ajouté.

Combien y a-t-il de victimes ?

Selon la porte-parole de la sûreté du Québec, six personnes "âgées de 35 à 70 ans" ont été tuées dans la fusillade, et huit autres ont été blessées. Par ailleurs, 39 personnes se trouvant à l’intérieur du Centre culturel islamique de Québec sont sorties indemnes de la fusillade.

Y a-t-il eu des arrestations ?

Une opération policière a aussitôt été déclenchée dans les alentours. Deux suspects ont rapidement été arrêtés. La Presse croit savoir que l'un des deux serait d'origine marocaine, mais la police locale n'a pas confirmé cette information. Parmi les individus interpellés figure un homme de 27 ans qui aurait appelé la police quelques minutes après la fusillade "pour avouer son crime", selon les informations obtenues par Le Soleil. "Il disait se sentir mal à cause de son geste et menaçait de se tirer une balle." Il a alors immobilisé son véhicule en bordure de la bretelle d'accès du pont de l'île d'Orléans, à une vingtaine de kilomètres de Québec. Sur le siège arrière, ont été retrouvées "une arme de poing et deux armes qui ressemblaient à des AK-47."

Dans la foulée de ces arrestations, la porte-parole de la police de Québec a précisé que "rien n'indique que d'autres auteurs présumés soient en fuite."

Est-ce un acte terroriste ?

Cela fait peu de doute, à en croire Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, qui a condamné un "attentat terroriste dirigé contre des musulmans". La police aussi traite la fusillade "comme un attentat terroriste", selon La Presse.

Selon Radio Canada, la mosquée avait déjà été la cible de menaces l'été dernier. "Une tête de porc avait été déposée devant les portes du centre culturel durant le ramadan." Trois semaines plus tard, "une lettre islamophobe intitulée "Qu'est-ce qui est le plus grave : une tête de porc ou un génocide" avait été distribuée dans les environs.



En milieu de matinée, lundi, l'attaque n'était toutefois pas revendiquée.

Comment les responsables politiques ont-ils réagi ?

Les réactions n'ont pas tardé sur Twitter, à l'image du Premier ministre canadien Justin Trudeau :

Ce soir, les Cdns pleurent les victimes de l'attaque lâche dans une mosquée de Québec. Mes pensées sont avec les victimes et leurs familles. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 30 janvier 2017

Autre réaction, celle du premier ministre du Québec, Philippe Couillard, qui a demandé à l'Assemblée nationale de mettre en berne le drapeau de la Belle province :

Le #Québec rejette catégoriquement cette violence barbare. Toute notre solidarité aux proches des victimes, des blessés et à leur famille. — Philippe Couillard (@phcouillard) 30 janvier 2017

De son côté, François Hollande a dénoncé "avec la plus grande fermeté l'odieux attentat", affirmant que "c'est l'esprit de paix et d'ouverture des Québécois que les terroristes ont voulu atteindre".

Des veillées à la chandelle en hommage aux victimes sont prévues lundi 30 janvier dans plusieurs villes canadiennes, dont Québec, Montréal, Ottawa, Trois-Rivières et Saguenay.