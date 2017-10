Mousseux servi dans les avions au lieu du champagne : "Entre 500 000 et 1 million de passagers" auraient été floués

La compagnie aérienne Sunwing Airlines promettait de servir du champagne à ses passagers. Au lieu de ça, elle servait du vin mousseux. Un passager a décidé de poursuivre la compagnie canadienne pour publicité mensongère la semaine dernière. Son avocat, Me Sébastien Paquette, estime au micro de France Bleu Champagne-Ardenne "entre 500 000 et 1 million le nombre de passagers floués ces trois dernières années".

"On est surtout choqué de voir cette pratique commerciale. On attire le consommateur avec quelque chose et derrière les rideaux, on change la donne et on fait quelque chose d'inférieur", précise l'avocat.

"La loi au Québec prévoit qu'on ne peut pas faire de représentation fausse ou trompeuse"

"Sunwing fait de la publicité dans les aéroports, dans différents médias avec des affiches où l'on voit des vacanciers qui lèvent des flûtes de champagne. On attire vraiment l'attention sur le champagne. La loi au Québec sur la protection du consommateur prévoit qu'on ne peut pas faire de représentation fausse ou trompeuse", indique Maître Sébastien Paquette.

L'affaire est suivie de près par le Comité interprofessionnel du vin de Champagne. Le CIVC a déposé un recours visant à faire cesser l'utilisation de l'appellation champagne par la compagnie. Le contentieux est toujours en cours. Le CIVC parle d'une atteinte à la réputation du champagne et une promesse mensongère pour des passagers qui ont payé la prestation quelques dollars de plus.