VIDEO. Une vague de froid touche le Brésil, un phénomène climatique rare dans le pays

Quand on pense au Brésil, on imagine plutôt les immenses plages de Rio de Janeiro. Mais, depuis lundi 17 juillet, le pays offre un autre visage, en tout cas dans le Sud. Alors que l'hiver sévit dans l'hémisphère Sud, une vague de froid a touché le Brésil.

Une température de - 6,6°C

Un brouillard épais et des pluies verglaçantes se sont abattues sur l'Etat de Santa Catarina. A Urupema, une ville de cet Etat, parfois surnommée "la ville la plus froide du Brésil", la température a atteint - 6,6°C et la température ressentie - 17°C, selon la télévision brésilienne Globo.

La fine couche de glace blanche qui a recouvert les arbres et les plantes a magnifié les paysages. L'occasion, pour les habitants coutumiers d'un temps plus clément, d'immortaliser la période en prenant des photos.