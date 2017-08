VIDEO. Un nuage rouge surprend les habitants d'une ville au Brésil

Le phénomène est moins rare qu'il n'y paraît. Un habitant de Teixeira de Freitas, au sud-est du Brésil, a filmé un nuage rougeâtre s'élevant dans le ciel, jeudi 17 août. Une bizarrerie de courte durée, qui aurait disparu au bout de cinq minutes, selon les témoins. Pour les spécialistes météo cités par le Daily Mail (en anglais), il s'agirait d'un nuage de poussière, que le coucher du soleil ainsi qu'un ciel dégagé ont coloré en rouge.

Le nuage menaçant a néanmoins eu le temps d'inquiéter les riverains. "On aurait vraiment dit l'entrée d'une météorite ou quelque chose comme ça", a déclaré au journal João Paulo Magalhães, qui a filmé la scène."J'ai eu peur, on a pensé qu'une tornade allait se former." D'autres internautes ont également partagé des photos du phénomène, baptisé "Main de Dieu" par certains.

Nuvem em forma de 'flecha vermelha' viraliza e chama atenção em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. Meteorologista informou que caso se trata de uma nuvem de poeira. O biomédico João Paulo Magalhães fez o registro por volta das 17h da última quinta-feira (17), no bairro Santa Rita, postou nas redes sociais e o vídeo viralizou. Une publication partagée par Jornal Folha do Estado BA (@folhadoestado) le 18 Août 2017 à 18h32 PDT

La scène, bien qu'impressionnante, n'est pourtant pas rare. En 2016, une forme similaire était apparue dans le ciel de Madère, au Portugal.