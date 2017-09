Birmanie : les rebelles rohingyas proclament un cessez-le-feu d'un mois

Les rebelles rohingyas qui avaient attaqué fin août des postes de police dans l'Etat Rakhine, en Birmanie, déclenchant une campagne de répression de l'armée et l'exode de près 300 000 membres de cette minorité musulmane, ont déclaré dimanche 10 septembre un cessez-le-feu unilatéral d'un mois.

"L'Armée du salut des Rohingyas de l'Arakan (ARSA) déclare l'arrêt temporaire de ses opérations militaires offensives", a déclaré le groupe rebelle dans un communiqué sur Twitter. L'ARSA, plus connu localement sous le nom Harakah al-Yaqin ("Mouvement de la foi" en arabe), ajoute vouloir ainsi favoriser l'arrivée de l'aide humanitaire.

IMPORTANT: PRESS RELEASE

(10th Sept, 2017)#ARSA hereby declares a ceasefire from offensive military operations for one month from today. pic.twitter.com/DHBjQqnyIo