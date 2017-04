VIDEO. Un Chinois raconte comment il a gagné 15 000 peluches grâce aux machines à pinces

"Quand je joue, les propriétaires de machines à pince sont en général assez mécontents. Certains me supplient, et me paient même à déjeuner pour que je ne joue pas." Chen Zhitong, qui travaille dans le secteur de l'informatique à Xiamen (Chine), a une passion étrange mais lucrative : c'est un crack des machines à pinces qu'on trouve habituellement dans les fêtes foraines, et qui permettent de gagner des peluches. La chaîne YouTube Great Big Story lui a consacré un reportage mercredi 29 mars.

En 2016, cet homme de 35 ans a remporté plus de 15 000 peluches. De quoi lui valoir des articles dans la presse chinoise, mais aussi britannique.

Un don devenu un "fardeau"

Chen Zhitong explique qu'il ne peut hélas pas exercer ses talents partout. Il assure en effet que certaines machines sont en effet pour empêcher le joueur de gagner. Pour les autres, sa recette est simple.

Plusieurs facteurs entrent en compte : la capacité de la pince, sa puissance, sa capacité de rotation, et surtout la disposition des jouets. Chien Zhitong

Il reconnaît toutefois que ses talents deviennent parfois "un fardeau". "Avoir gagné autant de peluches est devenu un problème. J'en ai plein mon appartement !", explique le trentenaire. Pour donner du sens à sa passion, il a décidé de donner un millier de ces jouers à une école où sont scolarisés des enfants sourds et aveugles. "Les élèves étaient ravis, et moi aussi", conclut-il dans un sourire.