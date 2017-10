VIDEO. Thaïlande : funérailles grandioses pour le roi Bhumibol

Des centaines de soldats en costumes traditionnels multicolores avançant au chant des moines devant une foule en pleurs : la Thaïlande a célébré, jeudi 26 octobre, avec faste les funérailles de son ancien monarque, dont le statut de demi-dieu est entretenu par la junte militaire et l'élite conservatrice.

Le corps du roi Bhumibol Adulyadej, mort le 13 octobre 2016 à 88 ans, était conservé au palais, entouré d'un constant cérémonial bouddhiste, régulièrement diffusé à la télévision.

Nearly time to say goodbye to His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej #คิดถึงพ่อ #KingBhumibol #KingRama9 #Thailand pic.twitter.com/nKwTwN9LyK