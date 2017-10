VIDEO. En attendant la légalisation du mariage homosexuel, Taïwan célèbre la principale Gay Pride d'Asie

Une marée de drapeaux arc-en-ciel et de costumes multicolores a envahi Taipei (Taiwan), samedi 28 octobre. Des dizaines de milliers de personnes ont participé à la plus grande Gay Pride d'Asie, la première depuis une décision historique en mai de la Cour constitutionnelle en faveur du mariage homosexuel.

La Cour a donné deux ans au gouvernement pour mettre en œuvre son arrêt stipulant qu'en affirmant qu'un contrat de mariage ne pouvait être conclu qu'entre un homme et une femme, le Code civil "violait" les principes constitutionnels de liberté de mariage et d'égalité entre tous. L'île devrait ainsi innover en Asie en légalisant le mariage gay.

Today is my country 15th Taiwan LGBT Pride!!



I was warm by the Rainbow heart!! I am happy ☺️ pic.twitter.com/zZrpASWAcc