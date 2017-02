VIDEO. Philippines : un flashmob géant contre les violences faites aux femmes

Le jour de la Saint-Valentin a été choisi depuis trois ans pour ce flashmob annuel à Manille, capitale des Philippines. Des milliers de femmes et de jeunes filles soutiennent mardi 14 février la campagne mondiale "One Billion Rising" ("Qu'un milliard de personnes se lèvent"). Ce mouvement lancé il y a plusieurs années entend dénoncer les violences subies par les femmes et les enfants.

La campagne s'élargit à la lutte contre l'exploitation des femmes

Le grand rassemblement a eu lieu sur le terrain d'une école de filles de Manille. La coordinatrice de la campagne aux Philippines dénombre aujourd'hui 200 pays participant à l'évènement. Pour Monique Wilson, "One Billion Rising" élargit sa campagne à la solidarité contre l'exploitation des femmes.

En 2015, l'auteure de la célèbre pièce de théâtre Les Monologues du vagin, Eve Ensler, avait appelé les femmes du monde entier à danser le 14 février pour défendre cette cause.