VIDEO. Philippines : un burger à 13 centimes provoque le chaos devant des fast-foods

L'annonce a fait son effet. Aux Philippines, la chaîne de fast-foods Zark's Burgers avait lancé sur les réseaux sociaux une réduction de 95% sur l'un de ses hamburgers, à l'occasion de son huitième anniversaire, raconte Mashable (en anglais). Lundi 28 août, des milliers de personnes se sont donc agglutinées devant plusieurs restaurants à travers le pays pour bénéficier de cette opportunité.

Voir la vidéo

Des clients ont posté des images de bousculades sur les réseaux sociaux, témoignant de l'affluence monstre provoquée par ce burger à 8 pesos philippins (13 centimes d'euro) au lieu des 145 pesos habituels (2,38 euros).

