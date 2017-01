VIDEO. Philippines : le controversé président Rodrigo Duterte reçoit les 80 candidates de Miss Univers

Une excentricité de plus pour une personnalité sulfureuse. Le président de la République des Philippines, Rodrigo Duterte, accompagné de son épouse, a reçu les candidates de Miss Univers, lundi 23 janvier, dans son palais de Malacanang à Manille. Dans une courte allocution, le controversé chef d'Etat a expliqué à ces 80 femmes que ce concours, qui aura lieu le 30 janvier, "est une chance pour vous d'avoir un impact, d'inspirer le changement, et même être le changement que vous souhaitez voir dans le monde".

Tuteures connu pour ses sorties sexistes

"Je ne lis généralement pas mes discours, mais cette fois, ils m'ont dit que je devais tenir ma langue", a-t-il lancé à ses invités. Une allusion à ses déclarations sexistes et irrespectueuses envers les femmes. "Vous savez, ma'am Leni porte toujours des jupes plus courtes que la normale. Admirez ces genoux", avait-il par exemple lancé lors d'une cérémonie à Tacloban marquant les trois ans du cyclone Haiyan, qui fit plus de 10 000 morts dans l'archipel.

Il avait été également largement condamné lors de sa campagne électorale pour avoir fait un commentaire grossier sur le viol et le meurtre d'une missionnaire australienne en 1989.