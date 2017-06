VIDEO. Pakistan : un agent de circulation risque sa vie pour attraper un chauffard

Le policier est resté accroché à la portière plusieurs minutes alors que le camion roulait à vive allure dans les rues de Faisalabad, au Pakistan. Une vidéo récente postée sur Facebook et YouTube le montre en train d'essayer à tout prix d'attraper le chauffard, responsable de la mort d'un piéton quelques minutes auparavant.

L'agent de circulation a donc grimpé sur le camion et s'y agrippé. C'est un embouteillage qui a forcé le chauffeur à arrêter son poids lourd. Même à l'arrêt, le conducteur a (encore) essayé de s'enfuir, à pied cette fois-ci, mais le policier et des badauds l'ont alors frappé.

De nombreux internautes saluent dans la presse et les réseaux sociaux pakistanais et indien l'attitude et l'héroïsme de ce policier.