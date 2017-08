VIDEO. Népal : des touristes évacués des inondations à dos d'éléphant

La scène semble pittoresque, mais le contexte est dramatique. Des touristes ont du être évacués à l'aide d'éléphants dans le district de Chitwan (Népal), dimanche 13 août, à cause des importantes pluies de mousson survenues dans le pays.

Cette région est très prisée des touristes, qui observent dans le parc national situé dans cette zone des rhinocéros et des éléphants.

Des inondations meurtrières dans toute la région

Le bilan des inondations et des glissements de terrain qui ont frappé le Népal s'établit à au moins 115 morts et 38 disparus. Le tiers environ du pays a été touché. Le reste de l'Asie du Sud n'est pas épargné : dans le nord du Bangladesh, 39 personnes ont péri et un demi-million d'habitants sont affectés par les intempéries. Les autorités craignent que la situation n'empire.

En Inde, dans l'Etat du Bihar (nord), le bilan des inondations est de 56 morts. Plus de deux millions de personnes ont dû être évacuées. Dans l'Etat d'Assam (nord-est), au moins 15 personnes sont mortes dans les inondations.