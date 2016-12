VIDEO. La migration annuelle des crabes rouges de l'île Christmas filmée en une minute et en accéléré

C'est un phénomène annuel, mais toujours impressionnant. Sur l'île Christmas, situé au large de l'Indonésie, et plus précisément au large de Bali, des millions de crabes rouges effectuent en fin d'année leur migration de la forêt à l'océan Indien, afin de s'accoupler et d'y relâcher leurs œufs.

Cette année, le phénomène a eu lieu fin novembre. Un utilisateur d'Instagram, Andrew Watson, en a fait une vidéo en timelapse. Ainsi, sur les images, on voit les crabes se déplacer en accéléré. L'authenticité de la vidéo a été vérifiée puis mise en ligne sur le site Storyful vendredi 23 décembre.

Les crabes rouges quittent la forêt lorsque débute la saison humide, souvent en octobre. Deux mois plus tard, les mères et leurs nouveaux nés empruntent le chemin inverse pour regagner la forêt. Bien que les habitants de l'île adapte leur vitesse sur la route pendant la migration, 425 000 crabes sont écrasés chaque année par les voitures, selon France 24.