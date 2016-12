VIDEO. "Avatar" comme si vous y étiez : une entreprise coréenne crée des robots géants

La machine semble tout droit sortie de Pandora, la planète imaginaire du film Avatar. L'entreprise sud-coréenne Hankook Mirae Technology a mis au point un robot géant à deux pieds imitant les mouvements d'un pilote installé dans un cockpit, rapporte le site Quartz (article en anglais) vendredi 30 décembre.

La machine, baptisée Method-2 et développée depuis 2014, est pour l'heure alimentée par un câble qui limite grandement ses déplacements. "Le premier prototype date d'un an, donc il ne s'agit pour l'instant que de pas de bébé", admet le PDG Yang Jin-ho au quotidien australien The Age. "Mais comme un humain qui grandit, il devrait être capable de se déplacer plus librement d'ici deux ans", ajoute celui qui a investi près de 190 millions d'euros dans ce projet.

Un pro de la science-fiction chargé du design

Pour concevoir le look de ce robot futuriste, l'entreprise coréenne a fait appel à Vitaly Bulgarov, un artiste habitué à travailler pour des films comme Transformers ou le remake de Robocop paru en 2014. Interrogé par le site News Atlas, celui-ci indique pourtant ne pas s'être inspiré d'Avatar pour créer ce robot. "Ce n'était pas intentionnel ! Je pense que les lauriers reviennent à James Cameron et à son équipe, qui ont bien compris les problématiques liées à ce type d'engins. Nous en sommes arrivés aux mêmes conclusions en termes de proportions".

L'entreprise envisage de mettre son robot en vente d'ici la fin de l'année 2017. Mais il ne sera pas à portée de toutes les bourses : selon le site CNet, il devrait coûter environ 7,9 millions d'euros.