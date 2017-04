VIDEO. Aux Philippines, un pylône électrique en feu s'affaisse à proximité d'une autoroute

Les automobilistes philippins qui roulaient, mercredi 19 avril, dans la matinée, sur une voie rapide de la ville de Muntinlupa se sont fait une belle frayeur. Un pylône électrique s'est affaissé à la suite d'un incendie dans un quartier de la ville, située à une vingtaine de kilomètres de Manille, la capitale, dans le centre des Philippines.

Les images ont été capturées par un drone des services d'urgences de la ville et postées sur Facebook. L'incident n'a fait aucun blessé, selon le site Philstar (en anglais). Les conducteurs se sont aperçus fort heuresement de l'effondrement du pilier et ont freiné à temps.

Les pompiers de la ville de Muntinlupa ont assuré dans la journée de mercredi que l'incendie était maîtrisé.

FEPAG ALERT: NPC tower fell on southbound exit of SLEX alabang due to the reported fire earlier pic.twitter.com/2GcEJgmuro