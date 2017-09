VIDEO. Australie : une voiture de course prend feu et blesse onze spectateurs

Une enquête est ouverte à Alice Springs, dans le centre de l'Australie, après qu'une voiture de course a pris feu à l'Inland Dragway, dimanche 3 septembre, blessant onze spectateurs qui se dressaient derrière une barrière. L'incendie s'est déclarée quand la voiture a fait une embardée et quand du carburant s'est dégagé hors du véhicule. Une vidéo postée en live sur Facebook montre la gravité de la scène.

Une course annulée

Selon ABC Australie (en anglais), une personne est dans un état critique parmi les blessés, qui ont subi des brûlures graves aux membres et aux visages. Des milliers de personnes s'étaient déplacées dimanche à Alice Springs pour cet événement connu des amateurs de course automobile du pays. Mais les organisateurs de la course ont annulé l'événement après l'accident.