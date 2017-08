VIDEO. Australie : une sénatrice d'extrême-droite porte une burqa lors des questions au gouvernement

Un coup d'éclat qui a immédiatement fait polémique. Pauline Hanson, parlementaire australienne d'extrême droite, a fait irruption jeudi 17 août au Sénat vêtue d'une burqa pour réclamer l'interdiction du voile intégral. Contrairement à la France, ce vêtement religieux essentiellement porté en Afghanistan et au Pakistan n'est pas interdit en Australie.

Here's the video of Pauline Hanson wearing a burqa in the Senate. The reaction of the Liberal senators was mouth open shock. pic.twitter.com/85eh8LW9Iz