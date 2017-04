VIDEO. Australie : les ravages du cyclone Debbie

Après le passage du cyclone Debbie, le bilan s'alourdit en Australie, mardi 4 avril. Les corps d'une femme et de deux de ses enfants ont été retirés d'une rivière. Au total, cinq morts liées au passage du cyclone sont recensées et trois personnes sont toujours portées disparues.

Pendant ce temps, les habitants du Queensland et de Nouvelle-Galles du Sud sont à pied d'œuvre pour tenter de nettoyer les zones habitées, où l'eau a laissé, en refluant, des montagnes de boue et de débris.

"La femme essayait de sortir un enfant quand elle est morte"

La dernière tragédie en date est survenue lundi, quand une femme a perdu le contrôle de sa voiture sur une route couverte de boue, et que son véhicule a plongé dans la rivière Tweed, dans le nord de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud.

Une fillette de 8 ans est parvenue à sortir de la voiture et à alerter des passants. Les médias locaux rapportent que les victimes sont la femme de 43 ans, son fils de 7 ans et sa fille de 11 ans, et qu'ils se trouvaient dans la zone pour venir en aide aux sinistrés.

Un responsable local estime que la fille a survécu grâce à l'aide "remarquable" de sa mère. "Cette femme est une héroïne. Elle est morte en essayant de sauver ses enfants", a-t-il dit aux journalistes. "La femme essayait de sortir un enfant quand elle est morte. Elle tenait l'enfant dans ses bras."

Des vents destructeurs et des pluies diluviennes

Le cyclone Debbie, de catégorie quatre sur une échelle qui en compte cinq, a déferlé mardi 28 mars sur le Queensland. Il était accompagné de vents destructeurs et de pluies diluviennes. Des centaines d'arbres ont été arrachés et des bateaux ont été projetés à l'intérieur des terres.

Debbie a rapidement été rétrogradé en dépression tropicale, mais lorsqu'il s'est déplacé vers le sud-est, il a continué à déverser des trombes d'eau sur la Nouvelle-Galles du Sud, au sud du Queensland, et sur Sydney. La tempête s'en est allée samedi, en mer de Tasmanie.