VIDEO. Australie : la police annonce avoir déjoué un "complot terroriste" prévu "probablement le jour de Noël"

"Ces deux dernières semaines, (...) nous avons dû mener une enquête criminelle relative à la formation de ce que nous pensons être un complot terroriste." La police australienne a annoncé, vendredi 23 décembre, avoir déjoué une attaque inspirée par le groupe jihadiste Etat islamique.

Sept personnes, soupçonnées de projeter plusieurs attentats le jour de Noël dans le centre de Melbourne (Australie), ont été arrêtées. Cinq suspects sont en détention. Parmi eux, quatre sont nés en Australie et sont d'origine libanaise, et le cinquième est né en Egypte mais a acquis ensuite la nationalité australienne. Tous sont âgés d'une vingtaine d'années.

"L'attaque devait comprendre une explosion"

Les personnes interpellées projetaient d'attaquer, à l'aide d'explosifs, d'armes à feu et de couteaux, des lieux emblématiques de Melbourne comme la gare, la Place de la Fédération et la cathédrale Saint-Paul, selon le chef de la police de l'Etat de Victoria. "L'attaque (...) devait comprendre une explosion, l'utilisation d'explosifs, et nous avons des preuves", a-t-il poursuivi.

Les enquêteurs estiment que les suspects prévoyaient également d'employer d'autres armes, notamment des couteaux et des armes à feu, dans cette deuxième ville d'Australie, après Sydney.