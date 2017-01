VIDEO. Australie : des poupées relookées qui ont du succès

Stop aux poupées trop sophistiquées ! Sonia Singh, une mère australienne, ne supportait plus de voir ces modèles aux visages et aux habits trop clinquants et irréalistes.

Mère d'une petite fille, elle a décidé de donner un nouveau look aux poupées. Grâce à du dissolvant, elle a retiré le maquillage trop prononcé de poupées d'occasion, et leur a redessiné un visage plus réaliste, qui ressemble aux enfants. La démarche s'est vite transformée en commerce florissant, Sonia a, depuis, ouvert un magasin en ligne. Malheureusement, ses créations sont en rupture de stock ! Mais elle propose également des tutoriels, des modèles et des patrons pour personnaliser ses propres poupées.