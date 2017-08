VIDEO : Au Vietnam, des inondations et des coulées de boue font 26 morts

Les pluies torrentielles ont endeuillé le nord du Vietnam. Des inondations et des coulées de boue ont fait un total de 26 morts et 15 disparus depuis début août dans les montagnes du nord du pays, ont annoncé les autorités lundi. "Il y a 26 morts, 15 disparus et 27 blessés", ont annoncé les services de secours. La province de Yen Bai (nord-est du Vietnam) a été particulièrement touchée, avec des villages inondés par des coulées de boue dans la nuit de jeudi à vendredi 4 août.

Plus de 650 maisons détruites ou endommagées

"J'ai dit à ma femme, à mes enfants et à mes petits-enfants de courir se réfugier sur la colline. En un rien de temps, des dizaines de maisons de notre village ont été emportées", a expliqué un villageois de la province, cité par le site d'informations officiel Phap Luat.

Au total, ce sont plus de 650 maisons qui ont été détruites ou endommagées. Les autorités communistes ont publié des photos de villages envahis de boue. Les inondations liées aux pluies sont annuelles dans ce pays d'Asie du Sud-Est. L'an dernier, les intempéries, avec leur lot d'inondations, ont fait un total de 235 morts au Vietnam.