VIDEO. "19h". Corée du Nord : la saga nucléaire de la famille Kim

A 34 ans, le dirigeant nord-coréen Kim Jung-un est à la tête du pays le plus fermé de la planète. Il est notamment surnommé "Grand soleil du XXIe siècle" ou encore le "Génie des génies des sciences militaires". Et aujourd'hui, il utiliserait bien sa science nucléaire contre Donald Trump…

L'histoire nucléaire de la famille Kim commence avec l'explosion atomique d'Hiroshima en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le Japon capitule et quitte la Corée qu'il occupait. Les Etats-Unis prennent la place dans la partie sud du pays et l'URSS dans celle du nord. C'est le bloc soviétique qui lance la dynastie nord-coréenne avec le grand-père Kim Il-sung.

21 tirs balistiques cette année

Le premier de la lignée défie alors Washington en envahissant la Corée du Sud. En trois ans, la guerre de Corée fait plus de deux millions de victimes. Quarante ans plus tard, son fils Kim Jung-il prend sa succession en faisant chanter la communauté internationale : l'arrêt de son programme nucléaire contre de l'aide humanitaire. Son fils Kim Jung-un prend sa suite à sa mort, fin 2011.

Pour faire perdurer son régime, le Commandant suprême de l'Armée populaire de Corée opte pour la dissuasion nucléaire. Il y a eu 21 tirs balistiques cette année, dont deux capables de toucher les Américains. Et Pyongyang a annoncé début septembre avoir réussi le sixième essai nucléaire de son histoire. Une bombe trois fois plus puissante que celle d'Hiroshima. La Corée du Nord compterait 60 armes nucléaires, selon les Américains qui en comptent eux-mêmes plus de 4 000…