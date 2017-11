"Nous ne devons pas rester spectateurs de ce génocide" : des artistes appellent à aider les Rohingyas

"Depuis deux mois, plus de 600 000 Rohingyas ont du quitter leurs maisons, ont vu leurs terres détruites et ont enduré tortures et viols." C'est ainsi que commence la tribune publiée par le journal anglais The Guardian (en anglais), vendredi 10 novembre. Dans ce texte, signé notamment par l'écrivain Salman Rushdie, l'actrice Mindy Kaling ou encore l'acteur Aziz Ansari, de nombreux artistes appellent à réagir après les "atrocités" subies par les Rohingyas en Birmanie, "parmi les personnes les plus persécutées au monde", soulignent-ils.

Après chaque atrocité, nous répétons : 'Plus jamais'. Il faut le penser. signataires de la tribune The Guardian

Les signataires interpellent notamment les dirigeants, bientôt rassemblés à l'occasion du sommet de l'ASEAN, afin qu'ils fassent "pression sur le gouvernement birman pour arrêter ces atrocités, accorder la citoyenneté aux Rohingyas et leur permettre de retourner dans ce qu'ils appellent leur maison". "La réponse internationale à la crise des Rohingyas n'est pas du tout à la hauteur des besoins", dénonce la tribune.

Dans le texte, les artistes s'adressent également aux entreprises installées dans le pays : "Elles doivent s'exprimer sur le sujet et partir si les droits de l'Homme ne sont pas respectés."