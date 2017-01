VIDEO. Un internaute filme la formation d'un nuage de pollution à Pékin

Les images sont impressionnantes. Un internaute a filmé en timelapse, lundi 2 janvier, la formation d'un nuage de pollution dans le centre de Pékin (Chine). On y voit le siège de la télévision publique, CCTV, disparaître dans un nuage de particules fines.

Bank of AQI400+ smog rolling into Beijing just now - within 20 minutes https://t.co/jbk3byT37C #beijing #airpocalypse #smog pic.twitter.com/Sf5Zom6F9M