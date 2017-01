VIDEO. Pékin étouffe sous un épais brouillard de pollution

La Chine entame l'année 2017 dans un épais brouillard toxique. La capitale, Pékin, a été placée en alerte rouge au brouillard, mercredi 4 janvier, pour le deuxième jour consécutif, soit le niveau d'alerte le plus élevé. Les voies rapides ont été fermées à la circulation dans la capitale et aux environs.

Red alert for fog, orange alert for #smog across most of north China, with visibility in some regions reduced to below 50 meters pic.twitter.com/e2LaHozz6v